Tennis : Serena Williams sera de retour à Wimbledon

L’Américaine, qui n’a plus joué depuis un an et qui est retombée à la 1208e place mondiale, a annoncé qu’elle reviendrait à la compétition sur le gazon londonien.

Serena Williams retrouvera le gazon londonien cet été. REUTERS

La joueuse de tennis américaine Serena Williams a donné «rendez-vous» à Wimbledon, laissant entrevoir mardi sur son compte Instagram son retour à la compétition dans un tournoi qu’elle a remporté sept fois.

«SW (pour Serena Williams) et SW 19 (le code postal de Wimbledon). C’est un rendez-vous! On se voit là-bas», a écrit, sous une photo de ses chaussures de tennis sur le gazon, la joueuse de 40 ans, qui n’a plus joué depuis l’édition 2021 de Wimbledon et qui pointe désormais à la 1208e place mondiale.