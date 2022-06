Tennis : Serena Williams signe un retour gagnant à la compétition

Après près d’un an d’absence, l’Américaine aux 23 titres du Grand Chelem a refoulé un court. Au côté d’Ons Jabeur, elle s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi d'Eastbourne, en double.

Serena Williams laisse éclater sa joie: un an qu’elle attendait de revenir à la compétition.

Serena Williams a fait son retour à la compétition, en double, près d'un an après son abandon à Wimbledon, mardi au tournoi sur gazon d'Eastbourne, où elle s'est qualifiée pour le deuxième tour. «Oh mon Dieu, c'était tellement amusant de jouer avec Ons, et c'était super!», a déclaré l'Américaine, âgée de 40 ans, dans un grand sourire, après l'avoir emporté aux côtés de la Tunisienne Ons Jabeur face à la Tchèque Marie Bouzkova et à l'Espagnole Sara Sorribes (2-6 6-3 13-11).