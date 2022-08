US Open: Serena Williams ne veut pas encore s'arrêter à New York

Après les éliminations de Marc-Andrea Hüsler et Viktorija Golubic mardi à New York, il ne reste plus que Belinda Bencic pour représenter la Suisse. La St-Galloise, qui a sorti Andrea Petkovic, disputera le 2e tour de l’US Open jeudi face à la Roumaine Sorana Cirstea. Ce mercredi, le tableau proposera la rencontre attendue de l’Américaine Serena Williams en nocturne.

Serena Williams s’attaque à la numéro 2 mondiale

«J’adore être sur les courts. Plus je joue de tournois, plus je sens que c’est ma place. Alors il n’est pas facile de s’en aller en sachant que plus on joue, plus on peut briller. Mais il est temps pour moi d’évoluer vers autre chose», a-t-elle affirmé lundi soir.