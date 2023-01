Genève : Serge Dal Busco aurait engagé son beau-fils comme conseiller personnel

Le département donnera une réponse ce jeudi. Ce dernier fait tout de même déjà savoir que «la loi a été scrupuleusement respectée». Un collaborateur personnel est une catégorie à part à l’Etat, puisqu’il «accomplit les tâches confiées par le conseiller d’État auquel il rapporte exclusivement», selon le Code des obligations (article 319 et suivants). «Un magistrat est libre d’en engager (ndlr: des collaborateurs personnels) selon sa convenance et ses besoins, explique Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures. Il semble naturel qu’un tel collaborateur soit quelqu’un de proche, puisqu’il dépend directement et uniquement du magistrat, et doit donc avoir avec lui un lien d’intime confiance».