Homophobie à l’Armée : Sergent-major condamné par la justice militaire: «C’était une blague»

De son propre aveu, ce sergent-major de l’armée suisse avait beaucoup bu, dans la caserne de Thoune et entouré de cinq camarades, quand il a eu l’idée de téléphoner à un soldat gay avec qui il avait effectué son service militaire auparavant. Et il ne le portait apparemment pas dans son cœur. Comme le relève le texte du jugement qui a été prononcé et que la «SonntagsZeitung» a pu consulter, le sergent-major est tombé sur la messagerie combox du soldat et s’est confondu en injures homophobes.