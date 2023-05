Football: Sergio Busquets annonce son départ du Barça en fin de saison

En quinze saisons professionnelles avec le club, Busquets a remporté, outre les Ligues des champions 2009, 2011 et 2015, huit titres de champion d'Espagne, sept coupes nationales et quelques autres trophées, dont trois Coupes du monde des clubs. Son 32e titre n'est plus qu'une question de jours, puisque Barcelone est en tête de la Liga avec 13 points d'avance sur son dauphin, l'Atlético Madrid, à cinq journées de la fin. Il est également champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne.