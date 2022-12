Football : Sergio Busquets ne jouera plus avec la Roja

«Ça a été un honneur de représenter mon pays et de le mener au plus haut, être champion du monde et d’Europe, être capitaine et disputer autant de matches, avec plus ou moins de succès mais toujours en donnant tout et en apportant ma part pour que tout aille pour le mieux», a-t-il ajouté.