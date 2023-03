Débâcle Credit Suisse: Sergio Ermotti fait son grand retour à la tête d’UBS

«Le conseil d’administration a pris cette décision à la lumière des nouveaux défis et priorités auxquels UBS doit faire face après l’annonce de l’acquisition», explique-t-elle encore. Ralph Hamers restera à UBS et travaillera aux côtés de Sergio Ermotti en tant que conseiller pendant une période de transition «afin d’assurer une clôture réussie de la transaction et un transfert en douceur».

De 2011 à 2020

Sergio Ermotti avait déjà dirigé UBS de 2011 à 2020 et avait redressé la banque «avec succès» après le choc de la crise financière de 2008 et des scandales dont les pertes d’un courtier voyou. «Il a notamment renforcé la solidité financière et amélioré la résilience en plaçant au cœur de l’entreprise les activités de gestion de fortune et d’actifs, leaders au niveau mondial, et la banque universelle suisse», précise UBS.