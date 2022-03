Cyclisme – Sergio Higuita remporte le Tour de Catalogne

On devine un sourire sous son masque: le Colombien Sergio Higuita a remporté sa première course par étapes du World Tour.

Le champion de Colombie Sergio Higuita a conservé son avantage sur l’Équatorien Richard Carapaz pour remporter le Tour de Catalogne, ce dimanche à Barcelone. Il s’agit de la première victoire de Higuita dans une course par étapes du WorldTour. La 7e étape et dernière étape a été gagnée par l’Italien Andrea Bagioli.

Sur la colline olympique de Montjuic, Higuita a contrôlé les attaques de ses rivaux. Il a terminé dans le même temps que Carapaz, son dauphin (à 16 secondes) et compagnon, samedi, d’une longue échappée de quelque 120 kilomètres qui lui avait permis de s’emparer des commandes de la course.

«J’étais fatigué après l’étape d’hier, je savais que ce serait dur, a commenté le Colombien de l’équipe Bora. Je m’attendais à des attaques et elles ont eu lieu.»

Higuita a surtout surveillé Carapaz, qui a forcé l’allure dans l’avant-dernière ascension de Montjuic, sur le circuit final à parcourir six fois. Mais le champion olympique en titre n’a pu provoquer la décision, pas plus que le Norvégien Tobias Johannessen, le plus en jambes parmi les coureurs du classement général.