Formule 1: Sergio Pérez partira en pole position au Grand Prix de Miami

Dans la chaleur floridienne, l'Espagnol Carlos Sainz(Ferrari) a pris la 3e place, devant le surprenant Danois Kevin Magnussen (Haas). Le Français Pierre Gasly (Alpine) a décroché la 5e position, devant le Britannique George Russell (Mercedes) et Leclerc, qui occupait la 7e place au classement avant sa sortie de piste à deux minutes de la fin de la séance.

Verstappen, qui avait dominé les essais et les deux premières partie des qualifications, fait les frais de l'erreur du pilote monégasque et n'a pas eu le temps d'effectuer un dernier tour rapide. Il s'élancera donc en 5e ligne, entre le Français Esteban Ocon, (Alpine) et le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo).