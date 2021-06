Formule 1 - Sergio Pérez passe sa première

Sergio Pérez n’oubliera jamais ce Grand Prix à Bakou. AFP

Le Mexicain Sergio Pérez a remporté son premier Grand Prix sous les couleurs de Red Bull, devant l’Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan, dimanche.

Les favoris pour le titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), ont connu une course à oublier: le premier a abandonné après un crash à cinq tours de la fin et le second est 15e seulement à cause d’une erreur de pilotage dans l’avant-dernière boucle.

«Normalement à Bakou, c’est assez fou», rappelle Pérez, troisième surprise en Azerbaïdjan en 2016 et 2018 avec Force India. L’édition 2021 n’a pas dérogé à sa réputation, permettant au Mexicain de remporter sa deuxième victoire en F1 après le GP de Sakhir, à Bahreïn, l’an dernier avec Racing Point.

Scénario surréaliste

Hamilton s’est classé deuxième des qualifications, émaillées par les accidents, derrière le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et devant Verstappen, alors que les Mercedes étaient complètement dépassées en essais libres.

Au deuxième tour de la course, il a pris le meilleur sur Leclerc et mené jusqu’à un arrêt aux stands deux fois trop long (4 sec 6/10) dix boucles plus tard, qui a permis à Verstappen, nouveau leader, et à Pérez, désormais deuxième, de le dépasser.

Avec un Hamilton incapable de revenir sur les Red Bull, le podium semblait décidé jusqu’à ce que Verstappen heurte les barrières après avoir subi un problème de pneu.

La course a été interrompue le temps de dégager sa monoplace, avant de reprendre par un départ sur la grille une demi-heure plus tard. Trop gourmand, Hamilton a passé Pérez pour la tête mais a manqué son freinage et terminé dans une échappatoire.

Triomphe du Mexicain devant Vettel, 11e sur la grille mais récompensé pour sa stratégie originale avec un changement de pneumatiques tardif, et Gasly, qui a dû retenir Leclerc, quatrième, et le Britannique Lando Norris (McLaren), cinquième, pour monter sur le podium.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri), l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ferment le Top 10.