Formule 1 : Sergio Pérez remplace Alex Albon chez Red Bull

Le Mexicain remplacera le Thaïlandais Alexander Albon chez Red Bull en 2021 aux côtés du Néerlandais Max Verstappen, a annoncé l’écurie de F1 dans un communiqué.

Monté dix fois sur le podium depuis ses débuts, Pérez (passé par Sauber en 2011-2012, McLaren en 2013 et Force India/Racing Point depuis 2014) a enfin gagné une victoire, fin 2020, au GP de Sakhir à Bahreïn. Et il vient de boucler sa meilleure saison avec la quatrième place du championnat (avec 125 points). Il sera intéressant de voir comment le Mexicain, connu pour son fort caractère, cohabitera avec Verstappen, également une forte tête et surtout chouchou de ses patrons Christian Horner et Helmut Marko.