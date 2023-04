Sergio Ramos adresse un coup de gueule public à Elon Musk

La pastille de la discorde. Depuis la semaine dernière, les célébrités ne disposent plus gratuitement de la certification sur leur compte Twitter, matérialisée par une pastille. Le patron du réseau social à l’oiseau bleu, le controversé Elon Musk, a décidé de rendre ce service payant, moyennant 8 dollars par mois.

Cette décision a provoqué une grande vague de contestation, à laquelle s’est joint Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, fort de plus de 20 millions d’abonnés sur Twitter, a adressé un message à Elon Musk en laissant entendre qu’il ne plaçait pas les priorités au bon endroit. «Éliminer les badges bleus, forcer les paiements et gagner de l’argent est une stratégie, a-t-il écrit. Éliminer la haine, promouvoir le respect et faire de Twitter un meilleur endroit pourrait en être une autre. Je dis ça comme ça...»