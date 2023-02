Football : Sergio Ramos poussé vers la sortie

Avec 180 apparitions, le défenseur est le joueur le plus capé de l’équipe d’Espagne. Comme son sélectionneur ne veut plus de lui, il a annoncé jeudi sa retraite internationale.

Le défenseur central du Paris SG, Sergio Ramos, a annoncé jeudi qu’il mettait un terme à sa carrière internationale à l’âge de 36 ans, le nouveau sélectionneur espagnol, Luis De la Fuente, l’ayant informé qu’il n’entrait plus dans ses plans.

Ramos, qui est le joueur le plus capé de l’histoire de la Roja après avoir disputé 180 matches sous le maillot de la sélection, ajoute qu’il s’en va «le cœur lourd» et qu’il aurait aimé prendre sa retraite internationale «avec moins d’amertume».

«Le moment est venu de dire au revoir à la sélection nationale espagnole», écrit-il dans un communiqué diffusé en espagnol et en anglais sur ses réseaux sociaux.

«Ce (jeudi) matin, explique-t-il, j’ai reçu un appel de l’actuel sélectionneur qui m’a informé que je ne fais plus partie de ses plans, et que je n’en ferai plus partie, quelles que soient mes performances ou ce que je fais de ma carrière.»