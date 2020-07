Football

Sergio Ramos rentre un peu plus dans l’histoire de la Liga

À nouveau buteur contre Leganés, dimanche, le capitaine du Real Madrid est devenu le défenseur le plus prolifique du championnat d’Espagne sur une saison au XXIe siècle.

Symbolique d’un point de vue comptable, puisque l’équipe de Zidane était déjà assurée du titre, ce but a permis à Ramos d’entrer un peu plus dans la légende. Il est ainsi devenu le défenseur ayant inscrit le plus grand nombre de buts sur une saison en Liga au XXIe siècle, détrônant Mariano Pernía et ses 10 unités avec Getafe en 2005-2006.