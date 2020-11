Football : Sergio Ramos toujours plus près du record absolu

Le défenseur central espagnol pourrait devenir, samedi soir à Bâle, le joueur européen à avoir disputé le plus de matches en sélection (177). Le record absolu (184) n’est pas loin…

Sergio Ramos n’est plus qu’à huit sélections du record mondial absolu de l’Égyptien Ahmed Hassan.

Le capitaine espagnol est entré en jeu à la 86e minute à la place d’Iñigo Martinez, disputant ainsi une rencontre internationale supplémentaire, avant d’aborder deux matches cruciaux en Ligue des nations face à la Suisse et l’Allemagne.

«C’était une forme de reconnaissance. Et également une manière de prendre soin du joueur qui a été le plus de fois international avec l’Espagne, et qui continue de cumuler des sélections», a affirmé le sélectionneur espagnol Luis Enrique, pour justifier les quelques minutes octroyées à son capitaine.