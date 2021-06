Football : Sergio Ramos va quitter le Real Madrid

En fin de contrat avec le club madrilène, le défenseur espagnol ne prolongera pas, après des mois d’âpres discussions.

Ramos, dont le contrat expire le 30 juin, est le capitaine et l'un des joueurs emblématiques du club merengue, dont il porte le maillot depuis 2005 et avec lequel il a gagné notamment quatre fois la Ligue des champions et cinq fois la Liga.