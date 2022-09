Sergueï Lavrov a reçu son visa pour l’Assemblée générale de l'ONU

ONU : Sergueï Lavrov pourra se rendre à l’Assemblée générale à New York

Le chef de la diplomatie russe et d’autres représentants de sa délégation ont reçu des États-Unis leur visa pour se rendre à l’Assemblée générale de l’ONU, à la fin du mois de septembre, à New York, a annoncé, mardi, le ministère russe des Affaires étrangères. «Aujourd’hui, des visas ont été délivrés à Sergueï Lavrov et à un certain nombre de personnes qui l’accompagnent», a déclaré le ministère à des journalistes, après plusieurs semaines de bataille diplomatique à ce sujet entre Moscou et Washington.