«Take My Muffin» : Série arrosée de cryptomonnaies

Les producteurs de «Take My Muffin» ont annoncé avoir conclu un partenariat surprenant.

La production derrière «Take My Muffin», sitcom animée financée par la vente de produits NFT et attendue pour 2020, a décroché le gros lot. Elle a annoncé un partenariat avec 1inch, plateforme d’échange de cryptomonnaies. Si on ne connaît pas les termes financiers de leur accord, nul doute qu’il a dû être important. En effet, la grosse entreprise de finance décentralisée sera intégrée à l’intrigue de «Take My Muffin».