Les Bois : Série d’accidents dus au verglas dans le Jura

Les Bois en raison du verlgas. Cet accident a provoqué ensuite une cascade de collisions. Un conducteur a été blessé.

Cascade de collisions de voiture vendredi matin vers 6h40 dans le Jura. Un conducteur qui roulait entre Les Bois et le Boéchet a perdu la maîtrise de sa voiture en raison de la route verglacée. Il a fini sa course dans un talus et son véhicule s’est retourné sur le toit.