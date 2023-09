Une femme accuse l’acteur britannique Russell Brand d’exhibitionnisme

«J’ai honte»

La femme a déclaré à la BBC qu’elle travaillait dans le même bâtiment que la BBC à Los Angeles quand l’incident s’est produit, et que Brand en a ri quelques instants plus tard dans son émission de radio. Elle n’a pas porté plainte, mais la direction de la BBC a été informée de l’incident en 2019, bien qu’aucune mesure formelle n’ait été prise. «J’ai honte mais, plus encore, je me demande si quelque chose avait été fait, peut-être qu’il y aurait eu moins de femmes à qui il aurait fait des choses horribles, comme nous le lisons actuellement dans les journaux», a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision.