Verbier (VS): Série d’avalanches: le changement climatique risque de les favoriser

«Les conditions sont particulièrement difficiles à prévoir en ce moment», confirme Pierre Huguenin, responsable du site valaisan de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). La faute à un manteau neigeux fragilisé par une longue période de beau temps, sur lequel est tombée une couche de neige inégale à cause des forts vents. «Sur une zone jugée sûre à 99%, il peut y avoir un petit endroit qui peut faire partir toute la pente. Et ce type d’incertitude peut durer des semaines.»

Des hivers de plus en plus différents

Or, le changement climatique induit deux effets qui pourraient favoriser ces dangers, explique Pierre Huguenin. Les périodes de beau temps auront tendance à durer plus longtemps, créant dans les pentes à l’ombre ces couches comparables à de la «semoule», sur lesquelles le manteau peut être instable. De plus, la limite pluie-neige continuera à s’élever et à devenir plus fluctuante; or, la pluie «alourdit et réchauffe violemment la couche de neige», pouvant causer des avalanches très étendues. Et pour ne rien arranger, rappelle le spécialiste, le dérèglement climatique se traduit aussi par une grande variabilité: les hivers seront plus différents d’une année à l’autre.