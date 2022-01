Bulle (FR) : Série de vols: une arrestation en a entraîné deux autres

La police annonce avoir élucidé une affaire totalisant une quinzaine de larcins commis l’été dernier dans la région bulloise.

Dimanche 18 juillet 2021 vers 2h du matin, un témoin a averti la police qu’un cambriolage était en cours dans une buvette à Bulle. Un bouclage rapide du périmètre avait alors permis d’interpeller un auteur présumé, qui tentait de prendre la fuite. Les fouilles sur sa personne et à son domicile ont ensuite révélé la possession de plusieurs objets de provenance douteuse.

Placé en détention provisoire, le jeune homme, de 18 ans, a reconnu son implication dans le vol par effraction de la buvette ainsi qu’un vol de portemonnaie dans un bar bullois. Par la suite, les forces de l’ordre ont découvert que deux de ses connaissances – un mineur de 17 ans et un adulte de 18 ans, mineur au moment des faits – étaient également impliqués dans une quinzaine de vols, notamment par effraction et introduction clandestine. Ils ont été commis individuellement ou en groupe entre juin et août de l’année passée dans la région bulloise, en particulier dans des garages.