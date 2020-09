Canton de Vaud : Série d’effractions aux bancomats: quatre arrestations

Quatre Français soupçonnés d’avoir commis une série d’effractions au gaz sur des distributeurs à billets dans les cantons de Vaud et Fribourg ont été arrêtées en France.

La police vaudoise a collaboré avec ses homologues française et fribourgeoise.

L’enquête menée par les police vaudoise et fribourgeoise en collaboration avec la Gendarmerie nationale française a payé. Quatre ressortissants français ont été arrêtés le 17 septembre dernier dans la région de Lyon. Ils sont soupçonnés d’être les auteurs de plusieurs tentatives d’effraction sur des distributeurs automatiques de billets dans les cantons de Vaud et Fribourg, ainsi qu’en France, entre août et septembre dernier.