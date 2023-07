Des interdiction pour éviter des émeutes en Haute-Savoie (F)

20minutes

Présence policière renforcée

Ainsi, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des lieux prévus à cet effet est désormais bannie. Tout comme la détention et l’usage de fumigènes, fusées, pétards et mortiers. La distribution, la vente et l’achat de carburant, à emporter en bidon. Il en va de même pour les feux d’artifices, l’hydrocarbure, les acides et tout autre produit inflammable, chimique ou explosif. Le port et le transport d’armes et d’objets susceptibles de constituer une arme sont aussi proscrits. Ces interdictions sont valables sauf pour les professionnels justifiant d’un motif légitime.