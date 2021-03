Dans le Londres de l’époque victorienne, Bea et ses amis vivotent dans un sous-sol lugubre. Lorsqu’un mystérieux habitant du 221B Baker Street propose de les payer pour qu’ils enquêtent à sa place sur des crimes étranges et sordides, ils ne peuvent refuser...

Qui est qui?

Le casting, réjouissant, est composé principalement de nouvelles têtes: Thaddea Graham est Bea, la cheffe de bande, Darci Shaw joue sa petite sœur Jessie et Jojo Macari («Sex Education») est Billy. McKell David (Spike) et Harrison Osterfield (Leopold) complètent l’équipe, tandis que Henry Lloyd-Hughes («Killing Eve») et Royce Pierreson («The Witcher») endossent respectivement les rôles de Sherlock Holmes et du Dr Watson.