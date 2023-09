How I Met Your Father annulée par Hulu après deux saisons

En effet, les spectateurs suivaient les aventures de Sophie et ses amis dans le but de connaître l’identité du père de son enfant, d’où le titre qui se traduit en français par «Comment j’ai rencontré ton père». Maintenant que la fiction est définitivement annulée, le nom et le visage de ce fameux papa resteront à jamais inconnus.

«How I Met Your Father» a été diffusée pour la première fois en janvier 2022 sur la plateforme Hulu aux États-Unis et quelques mois plus tard chez nous sur Disney+. Trente épisodes sont disponibles (10 pour la première saison et 20 pour la seconde).