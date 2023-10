Le casting de la série Winter Palace est maintenant dévoilé

On en sait plus sur les acteurs qui joueront dans la série tournée dans les Alpes et produite par la RTS et Netflix. Le Fribourgeois Cyril Metzger tiendra le rôle principal dans ce drame d’époque inspiré de faits réels.

De gauche à droite: les acteurs Simon Ludders, Manon Clavel, Cyril Metzger et le réalisateur Pierre Monnard. RTS/Laurent Bleuze

Pour la première fois, la RTS s’est associée à Netflix pour la création d’une série. Ainsi, depuis le 10 octobre 2023, le tournage de «Winter Palace», en anglais et en français, a commencé dans le village de Glion, sur les hauts de Montreux. Il se poursuivra jusqu’en mars 2024 dans les Alpes valaisannes. Cette impressionnante production nécessitera 18 semaines de tournage, 950 figurants, 6000 pièces de costumes, une dizaine de calèches et traîneaux, une soixantaine de techniciens et plus de six mois de préparation. «Les huit épisodes de 45 minutes écrits par la britannique Lindsay Shapero et réalisés par Pierre Monnard racontent les débuts du tourisme alpin de luxe et des sports d’hiver en Suisse. Cette série ambitieuse sera diffusée en primeur durant sept semaines sur la RTS et Play Suisse dès la fin 2024, avant une diffusion internationale sur Netflix», indique le communiqué de presse. Le financement apporté par la RTS dans cette coproduction avec la plateforme de streaming avoisine les sept millions de francs.

Au niveau du casting, c’est l’acteur fribourgeois Cyril Metzger, 29 ans, qui tiendra le premier rôle, celui d’André Morel. On l’a notamment vu dans la série «Hors-Saison», également réalisée par Pierre Monnard, en 2022. Son personnage et son épouse Rose, jouée par l’actrice française Manon Clavel, accueilleront au sein de leur palace les premiers clients de l’aristocratie britannique pour une saison d’hiver. Il y a aura aussi des comédiens britanniques tels que Simon Ludders qui incarnera Lord Fairfax, Henry Pettigrew qui jouera Sir Conan Doyle et Clive Standen, héros de la série «Vikings», qui se retrouvera dans la peau de Lance Raney. On y verra également les Français Vincent Heneine (en chef cuisinier) et Axel Granberger (en électricien) ainsi que les Suisses Alix Henzelin, Antoine Basler, Gaspard Boesch, Roland Vouilloz, Serge Musy et Karim Barras. Quant à la Franco-Luxembourgeoise Astrid Roos, elle interprétera la séduisante Lady Isobel.

Le feuilleton est présenté comme un «drame d’époque somptueux inspiré de faits réels». «En 1899, l’ambitieux hôtelier suisse André Morel a une vision pionnière: un hôtel cinq étoiles qui resterait ouvert pendant toute la saison d’hiver. Mais son entreprise, risquée, sera mise à mal par les conditions climatiques extrêmes, le personnel quelque peu rustre et les exigences des clients», décrit la RTS. « Avec Winter Palace, le public suisse plongera dans une trame locale et historique inspirée du réel et romancée avec beaucoup de modernité. Cette série permettra à notre pays et à ses talents de rayonner dans le monde entier », se réjouit Patrick Suhner, producteur éditorial à l’Unité fiction de la RTS.