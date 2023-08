Sarah Jessica Parker a adopté le chaton de And Just Like That…

Si vous avez regardé la saison 2 de «And Just Like That…» (en attendant de découvrir la troisième qui a été commandée), vous avez certainement craqué devant le chaton que Carrie Bradshaw recueille un peu malgré elle avant de s’y attacher. Et peut-être vous étiez-vous demandé ce qu’il était advenu de l’animal une fois le tournage terminé. Et bien, nous avons la réponse.