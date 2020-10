Un projet de recherche européen, coordonné par l’institut IDIAP à Martigny (VS), développe un programme pour identifier des réseaux criminels. «Les Experts» leur viennent en aide.

Martigny (VS) : Série TV en soutien des enquêtes contre le crime organisé

«Doper les enquêtes» sur des crimes à grande échelle: c’est le but poursuivi par le projet de recherche européen «Roxanne», coordonné par l’institut IDIAP, basé à Martigny (VS). Et si les personnes qui y participent viennent de 16 pays, ceux sur qui l’attention se porte, ce sont des ordinateurs.

Un programme est actuellement développé pour accélérer un travail d’enquête fastidieux, mais crucial. Grâce à l’intelligence artificielle, celui-ci pourra analyser une masse de données issues notamment de surveillance policière afin d’identifier des personnes suspectées et tisser des liens parmi leurs réseaux.

Crimes tchèques et Les Experts

Fin septembre, environ 80 participants à la recherche ont participé à un premier test grandeur nature. Pour ce faire, il fallait introduire dans le programme une quantité de données existantes. Certaines ont par exemple été fournies par la police tchèque sur des cas réels.

Mais il y avait aussi un invité plus surprenant. «Au rang de ces ressources: de nombreux appels téléphoniques entre des interlocuteurs différents, plus d’un demi-million de courriels anonymisés et de retranscriptions de discussions téléphoniques, ainsi que… des épisodes de la série américaine Les Experts», indique l’IDIAP. Vidéos, retranscriptions, le tout pour vérifier le bon fonctionnement du programme.

Exercice réussi, selon ses participants. «Cette première expérience a impliqué de nombreuses technologies, telles que la reconnaissance vocale, l’identification d’interlocuteur et de genre, la détection de mots-clés et de sujets, la reconnaissance d’entité ou l’analyse de réseau», détaille l’institut. Le but final sera de pouvoir mettre cet outil à disposition des polices.