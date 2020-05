Série télévisée

Nicolas Cage incarnera «Tiger King»

La presse américaine rapporte qu'une fiction va être consacrée au personnage de la série documentaire Netflix qui a fait un carton pendant le confinement.

Hybride entre documentaire animalier et «Breaking Bad», «Au royaume des fauves» («Tiger King» en version originale) a été en tête des oeuvres les plus regardées sur Netflix aux États-Unis. Il retrace la vie de l'exubérant «Joe Exotic», 57 ans et de son vrai nom Joe Maldonado-Passage, propriétaire d'un zoo dans l'Oklahoma où il élève tigres, lions et autres panthères.