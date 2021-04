Culture : Série vidéo sur les «secrets» des musées du Vatican

Le Vatican a lancé «Celata Pulchritudo. Les secrets des musées du Vatican», une série qui sera diffusée une fois par mois pendant un an. Le premier épisode est consacré à Michel-Ange.

«Même les oeuvres les plus fameuses et les plus photographiées cachent des détails peu connus, des curiosités et des aspects à découvrir: grâce à l’aide de ceux qui les étudient, les protègent, les restaurent et les gardent nous cherchons à rapprocher le plus de personnes possibles à ces trésors de beauté», a déclaré Andrea Tornielli, directeur éditorial des médias du Vatican, cité par le communiqué.