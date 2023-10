C'est open bar à Fribourg: voitures ouvertes et vols en série

Laisser la porte de chez soi non fermée à clé ou sa voiture garée devant la maison sans la verrouiller: ce temps sera bientôt révolu en Suisse, là où il ne l’est pas déjà. Dans le canton de Fribourg, en tout cas, on ne reprendra pas à deux fois plusieurs dizaines d’habitants: depuis le début du mois, une cinquantaine de vols ont été constatés dans des voitures, un chiffre en forte augmentation, selon la police cantonale. «Dans la quasi-totalité des cas, les véhicules n’étaient pas verrouillés», constate-t-elle. «Les districts de la Broye, de la Sarine, du Lac, de la Singine et de la Glâne ont été touchés», indique la police.

Le modus operandi des auteurs est simple: ils se baladent et tentent d’ouvrir toutes les voitures qu’ils croisent, sans forcer. Et, parfois, la voiture est ouverte et c’est donc open bar. La police a enquêté et a pu arrêter plusieurs auteurs présumés. Deux Algériens de 23 et 24 ans ont été pincés le 3 octobre à la gare de Chiètres avec des objets dérobés. Le 10 octobre, une voiture accidentée a été retrouvée à Montet et deux Algériens de 22 et 28 ans ont été interpellés: ils avaient volé la voiture et des objets dans plusieurs autres véhicules.