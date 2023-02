Football : Sérieuse, la Juventus s’impose à La Spezia

Servi par Filip Kostic, Moise Kean a inscrit le premier but de la partie (1-0, 32e). L'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri avait choisi de titulariser l'attaquant italien et de mettre au repos Federico Chiesa, aligné en C3 jeudi et non convoqué, ainsi qu'Angel Di Maria, laissé sur le banc au coup d'envoi.