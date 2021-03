Motiver des cordées exclusivement féminines à gravir les 48 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes suisses. Voici le challenge lancé aujourd’hui par Suisse Tourisme en association avec le Club alpin suisse, l’Association suisse des guides de montagne et Mammut, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Pendant les six prochains mois, les cordées féminines qui graviront ces sommets sont invitées à partager leurs photos sur un site via lequel le public pourra assister à l’avancée du challenge. Suisse Tourisme dévoile déjà quelques noms: la chanteuse suisse Beatrice Egli souhaite d’ores et déjà gravir le Cervin en juillet et l’alpiniste Raha Moharrak, première femme saoudienne à gravir l’Everest, a décidé de s’attaquer au sommet le plus haut de Suisse, la pointe Dufour culminant à 4634 mètres.

Aucune inscription n’est requise et la participation est ouverte aux femmes du monde entier. Elle n’est pas non plus réservée aux grimpeuses de compétition puisque le défi entend encourager les novices à se préparer avec une guide de montagne expérimentée.