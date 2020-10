Jeux vidéo : «Serious Sam» a pris un méchant coup de vieux

La nouvelle mouture de la célèbre franchise de jeu de tir bourrin n’a pas réussi à se renouveler.

Malheureusement, tous les aspects du jeu sont du même acabit. Ici, on enchaîne des niveaux linéaires où il suffit de survivre en massacrant de la chair à canon, vague après vague, pour passer au prochain check-point. En résumé, on laisse le doigt pressé sur la gâchette et on tire. Lassant et sans suspense, malgré un bestiaire et un arsenal plutôt variés, «Serious Sam» n’arrive jamais à surprendre. La seule difficulté réside à continuer le calvaire sans être stoppé par l’ennui et les nombreux bugs. Car, en plus de sa progression archaïque, le jeu est très, très mal optimisé. Et c’est compter sans les nouvelles séquences de «rail shoot» à bord de la «papamobile» qui n’apportent rien de plus. On a la désagréable impression que la franchise a réussi à faire pire que les opus précédents.