Daily Rock Festival: Seriously Serious mettra le feu à Genève

Daily Rock Festival : Seriously Serious va sérieusement enflammer Genève

Seriously Serious, fondé par Mr.Killjoy (à dr.), maîtrise l’art de la scène comme peu de groupes.

À l’affiche de la soirée rock du Daily Rock Festival se trouve Seriously Serious. Ce groupe a fait parler de lui dès son premier album, «Love & Other Candies», sorti en 2017. Depuis lors, la formation neuchâteloise de power rock’n’roll, emmenée par Mr.Killjoy, bête de scène aux mimiques de Jim Carrey, a évolué. Elle a donné de nombreux concerts, a changé de guitariste et de batteur, et a sorti son cinquième album, «Guess What?!» en janvier 2023. Pour enregistrer ce disque, la formation a passé huit jours en Corrèze, en France, dans une petite maison transformée en studio d’enregistrement. Pour les dix titres de l’album, les membres du groupe ont composé plus de 80 chansons.