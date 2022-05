Football: Servette Chênois surclasse Aarau et se hisse en demies

Servette Chênois disputera les demi-finales de Super League. Vainqueurs 0-1 du quart de finale aller contre Aarau la semaine dernière, les tenantes du titre ont confirmé lors du match retour, samedi au stade de la Fontenette (4-0). Un succès acquis avec la manière. La fête a par ailleurs été totale grâce au doublé de Marta Peiro, qui avait dû arrêter le football cet hiver à cause de problèmes de santé.

Avec l’instauration des play-off, Aarau, 8e de la saison régulière avec 15 points, pouvait éliminer Servette, qui avait terminé en tête avec 46 unités au compteur. Malgré leur victoire sur le plus petit des scores en terres argoviennes au match aller, les Grenat savaient qu’elles n’étaient pas à l’abri d’une mauvaise surprise, face à une équipe qui lui a donné beaucoup de fil à retordre cette saison. Cela s’est confirmé avec une première occasion pour les visiteuses, mais Sonja Giraud, seule au point de penalty, a manqué son geste (4e).

Le show Padilla

Le plus dur était fait. Surtout au vu de l’intransigeance défensive des Grenat, qui n’avaient plus encaissé de buts en championnat depuis six matches. Grâce notamment à l’excellent retour de Nathalia Spälti devant Rebecca Storr, peu avant la pause (39e). Inês Pereira a pu fêter un 7e blanchissage de rang en Super League.