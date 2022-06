Vessy (GE) Servette a déniché un nouvel écrin pour ses joueurs pros

… et la future disposition des lieux, avec à gauche le terrain en herbe réservé au SFC (T3), et en haut trois nouveaux terrains synthétiques, pour les clubs résidents ainsi que la population.

Solution temporaire

Clubs locaux pas perdants

En 2025, le SFC devrait donc bénéficier d’un terrain réservé en herbe à Vessy. Et ce, sans prétériter la vingtaine de clubs résidents et les nombreux joueurs amateurs, a assuré la maire de Genève, Marie Barbey-Chappuis: «Deux surfaces synthétiques de dernière génération ( ndlr: une 3e est prévue, mais plus tard) seront construites en parallèle du futur site dévolu au Servette. Cela permettra d’augmenter de 60 heures par semaine l’utilisation de terrains pour les équipes locales et la population.» Coût des travaux: 8 millions de francs, intégralement payés par le Canton.