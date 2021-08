Football - Servette a dû faire sans les centimètres

C’est assez rare pour être signalé, mais Gaël Clichy est un peu passé à côté du rendez-vous du Letzigrund dimanche. Parfait dans sa transition du « grand monde » à la Super League, irréprochable dans son implication et son comportement, l’ancien Citizen n’en est pas moins humain. Un joueur de sa qualité ne peut pas tout faire faux au cours d’un match, mais disons que sa prestation face à Grasshopper fut étonnamment imprécise. Et qu’elle s’inscrit au fond parfaitement dans les fluctuations servettiennes.

Magistral face à Lucerne une semaine plus tôt, alignant le même onze, Servette n’a jamais retrouvé la même maîtrise. Confirmant que sa réalité continuerait d’être faite de hauts et de bas. Les hauts de dimanche? Steve Rouiller, formidable patron de la défense, assez bluffant dans sa capacité d’anticipation. Et puis Timothé Cognat, bien sûr.