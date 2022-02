Football – Servette a offert la tranquillité à Lugano

Servette a craqué plutôt que fait craquer. À la longue, sa domination aurait dû crisper l’adversaire, lui donner un ascendant majeur, lui permettre de se rapprocher tant et plus du but luganais qu’il n’aurait plus eu d’autres choix que de conclure. Mais Servette est Servette, avec ses qualités et ses défauts récurrents. Il a commis une erreur. Une seule erreur énorme. Qui lui a coûté le match.