Football - Servette a perdu sa première finale

À l’image d’Ondua, Servette n’a pas trouvé de solutions contre Lucerne. Eric Lafargue

Normalement, si Servette n’avait pas fauté à la conclusion par maladresse, ce rendez-vous de la Swissporarena aurait dû être la répétition générale de la Coupe, avec ce FC Lucerne que les « grenat » auraient rêvé d’affronter en finale le 24 mai à Berne. Depuis mercredi et la terrible désillusion de la Praille, on sait ce qu’il est advenu, avec ce bonheur insaisissable juste entrevu, remplacé par la pesanteur d’une élimination frustrante et des larmes de dépit, comme celles de Steve Rouiller, défenseur meurtri, consolé par les Saint-Gallois…

Évacuer la rage pour relever la tête, surmonter le méchant coup de déprime pour rebondir, s’accrocher à ce podium pour y viser une extraordinaire 2e place, voilà à quoi ressemblait le défi européen auquel Servette était confronté avant la première de ses quatre finales de championnat. Sa préparation n’a certainement pas dû être facile; on peut aisément imaginer l’état d’esprit d’un groupe quand un objectif majeur à portée de crampons se dérobe.

Quelques signes d’énervement inhabituels

Cela concerne aussi Alain Geiger lui-même. Le coach aurait pu décider de laisser souffler plusieurs cadres du vestiaire mais il a préféré faire le choix de reconduire le onze aligné contre Saint-Gall hormis deux changements dictés par la nécessité pour ce qui est de l’absence de Clichy (blessé), remplacé par Mendy, et la volonté de relancer Imeri, relayant Valls.

Au lendemain du doublé échec de Lugano et Bâle, Servette savait qu’une victoire pouvait lui assurer l’Europe en l’installant sans doute définitivement sur le podium. Résultat sur le terrain? Imposant un pressing haut, les visiteurs ont d’abord fait l’essentiel du jeu. S’ils ont parfois déjà été trahis par quelques signes d’énervement inhabituels, ce sont pourtant eux qui devaient se ménager les actions les plus abouties, débouchant sur plusieurs occasions en première période. On pense à la prise de risques de Mendy ponctuée d’une jolie frappe (15e), à cet essai d’Imeri magnifiquement détourné par Müller (37e) ou à cette tête de Schalk, servi par Kyei mais filant juste à côté, quelques secondes plus tard.

Très généreux, n’hésitant pas à reculer pour venir lui-même chercher des ballons, Kyei n’a certes pas tout fait juste cet après-midi mais le No 25, dans son style si particulier, a eu le mérite de ne jamais renoncer. Tous ne peuvent en dire autant. Servette aurait pu cependant tout autant déjà être mené à la pause si l’on songe à la double occasion de Schürpf: sur la première (44e), le Lucernois devait trouver un Frick attentif alors que sa tête trop centrée était aisément captée par le portier genevois sur la seconde (45+1).

Lucerne sur un nuage

Dès la reprise, une inspiration d’Imeri, décalant Mendy dans la profondeur, aurait pu permettre au latéral gauche d’inscrire ce but que Servette aurait mérité. Sans le savoir, les Genevois venaient de laisser filer leur chance. Car , ce que les hommes de Geiger avaient manqué jusque-là, ceux de Celestini allaient, eux, le réussir quand Sorgic pouvait servir Ugrinic. Après avoir effacé son défenseur, le milieu de terrain de la Swissporarena logeait un ballon imparable dans le petit filet opposé.

On attendit alors une réaction des Servettiens qui, changeant de système, ne purent que constater l’inanité de leurs trop maigres efforts. D’autant que Lucerne, qui évolue sur un nuage depuis quelques semaines (4e victoire de rang en championnat et une finale de Coupe à disputer), pouvait doubler la mise. Après s’être joué de Sauthier en venant lui piquer le cuir dans les pieds , Alounga servait sur un plateau Sorgic, lequel ne se faisait pas prier pour inscrire son 12e but de la saison. Servette n’était alors déjà plus là, à l’image du 3-0 signé Ndiaye, tombé sur une rupture consécutivement à un ballon égaré par Diallo.

Comme en février quand il s’était déjà égaré au même endroit, Servette a quitté la pelouse lourdement battu sur le même score de 3-0. Hantant les visiteurs, l a déception d’avoir été privé de finale existe visiblement toujours. Trop forte, elle a laissé des traces dans les esprits genevois , qui ont fini par démissionner . Après une heure de jeu relativement bien maîtrisée, comment une équipe peut-elle à ce point se désunir? Pour Servette, la fin de saison s’annonce compliquée. Ses joueurs auront l’occasion d’effacer cette nouvelle désillusion dès mercredi contre Lausanne. Car à ce rythme, l’Europe, tout sauf assurée avec le retour en trombe de Lucerne, n’est plus garantie …