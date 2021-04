Football - Servette a su réagir, avant de se faire peur

Tout avait été préparé. Le plan a fonctionné dès les premières minutes. Ce Servette si fébrile dans ses placements défensifs lors d es d eux derniers matches (cinq buts encaissés à Bâle dimanche passé, cinq autres contre Sion jeudi), s’était organisé pour être plus compact. Le choix d’un 4-4-2 basique, à plat, s’est imposé comme une évidence. Pour fermer l’axe avec Kyei et Schalk devant, doublés de Valls et Cespedes au milieu; pour bloquer les côtés aussi, avec Stevanovic et Imeri.