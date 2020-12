Après 45 minutes, on pourrait presque dire que Servette s'en sort bien avec ce résultat. On attendait une équipe genevoise agressive et conquérante. Il en n'est rien. Ce sont les joueurs de Mario Frick qui se sont procurés les plus belles occasions et auraient pu mener au score si Cicek et Sutter étaient plus adroits devant les buts. Il va falloir qu'Alain Geiger trouve les bons mots pour redonner de la grinta à son équipe afin qu'elle ait plus de tranchant offensivement.