Football - Servette assure l’essentiel

Ce devait être une formalité et pour tout dire, après dix minutes, quand ce Concordia vigoureux s’est assagi, quand le coup franc sournois d’Imeri à permis à Schalk d’ouvrir le score, tout laissait présager que Servette allait contrôler la situation pour s’imposer facilement. Entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde.

Face à cette équipe de 2e ligue inter, certainement méritante, Servette aurait dû enfoncer le clou. À la place, il s’est tiré une balle dans le pied. Approximations, hésitations dans le placement, premiers contrôles défaillants: tout cela se multipliait dans le plus grand désordre, dans toutes les lignes. Alors quand Schalk a manqué son affaire, parfaitement lancé par Imeri, Servette a été puni dans les secondes suivantes.

Un ballon perdu par Douline et c’est l’inévitable Alessio qui filait, profitant d’une sortie pas assez énergique d’Omeragic, pour égaliser dans la cage vide après avoir devancé la doublure de Frick.

Alessio, c’était l’homme à surveiller, le Monsieur de Concordia. Il faut croire que l’info a échappé aux défenseurs grenat. À la 36e, lancé par Ahmeti, il trouvait le poteau. Oh, bien sûr, la supériorité technique de Servette autorisait, avec parcimonie seulement, quelques opportunités, quand un minimum de précision refaisait surface. Sauf que le dernier geste faisait défaut. Demandez à Rodelin, seul à six mètres, puis à Valls, qui reprenait en frappant sur le portier bâlois. Ou même à Stevanovic, qui s’échinait à un contrôle manqué à sept mètres de la cage.

À la peine

Bref, ce petit Servette, qui avait laissé au repos Rouiller, Clichy et Sasso et sur le banc Kyei ou Cognat, était à la peine, très loin en tout cas de son potentiel, qui plus est face à une 2e ligue inter.