Football - Servette-Chênois assure un service minimum en Finlande

Au lendemain de l’élimination des filles du FC Zurich (battues 2-1 par le Milan AC au Letzigrund), l’autre représentant helvétique l’a emporté par la plus petite des marques, ayant déjà fait l’essentiel après moins d’une minute. A Mariehamn, le SFCC devait en effet connaître un départ aussi idéal que celui des hommes trois jours plus tôt en Coupe de Suisse contre Saint-Prex. A Marcy, Alexis Antunes n’avait eu besoin que de 53 secondes pour convertir la première occasion des visiteurs. Cette fois, il n’en a fallu que quatre de plus à Jade Boho Sayo pour inscrire son premier but en « grenat » .