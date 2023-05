Servette atomise un FC Sion dépassé

Kevin Bua (Sion) ne peut rien face à la rapidité de débordement de Kevin Mbabu (Servette) qui a adressé une superbe passe à Fflücke. CYRIL ZINGARO / GALLAYPHOTO

Follement inscrit dans l’émotion avant même le coup d’envoi, le derby l’a été aussi dès les premières minutes. Ce Servette-Sion promettait le feu, une rivalité, une urgence pour les Valaisans, un prestige pour les Genevois: il faut croire qu’il n’y a pas de demi-mesure dans cette passion-là. En neuf minutes et trois buts exceptionnels, les Grenat ont assommé d’entrée des Sédunois dépassés par les événements. Autrement dit: après neuf minutes, Servette était dans le timing d’un succès 30-0! C’est excessif bien sûr, irréaliste, mais le vertige de la projection raconte le monde qui séparait les hommes de Geiger de ceux de Bettoni durant ces premiers instants.

Le premier but est tombé à la 5e minute de jeu. Une action d’école: Stevanovic qui décale Mbabu, un centre superbe pour Pflücke au deuxième poteau et une volée pure, limpide, de l’Allemand.

Le deuxième, à la 8e minute, c’est passe manquée de Stevanovic vers Cognat, mais qui finit dans les pieds de Kutesa: contrôle orienté, Schmied effacé et frappe sous la latte.

Le troisième, c’est déjà à la 9e minute, c’est Clichy qui récupère le ballon dans les pieds d’un Balotelli fantomatique (il sortira à la pause…). Le reste, c’est un geste de grande classe: prise d’information (Safarikas est très avancé), délicieuse justesse de l’exécution, avec un lob de 45 mètres qui finit sous la latte du portier valaisan.

Aucune révolte valaisanne

Le match avait à peine commencé qu’il était déjà terminé. De derby, il ne restait plus grand-chose. Ce Servette supérieur, qui avait touché la perfection lors de ces premiers instants, allait lever le pied, ce qui, paradoxalement, éclairait plus encore la médiocrité d’un Sion qui n’est pas dernier du classement pour rien.

Avec Balotelli sur le terrain, les Valaisans jouent à dix. Le constat est sans appel. Il n’y a plus de révolte, presque une forme de consentement. On ne sait pas encore si Sion restera dernier et devra alors disputer le barrage de la peur contre le troisième de Challenge League, mais en l’état des ressources tant morales que footballistiques, les Valaisans ont toutes les raisons de trembler.

Un anniversaire bien fêté

D’autant plus que cette fois, impossible de s’inscrire en victime du complot dénoncé en début de semaine via une lettre incendiaire. Non, si Sion est victime, c’est de lui-même. Sauf à croire que le penalty accordé pour le 5-0 de Crivelli (main de Iapichino) aurait tout changé. Le quatrième but était déjà tombé plus tôt avec Stevanovic. Les Grenat auraient même pu marquer plus encore, tant Sion était dépassé. Pour le plus grand bonheur de la Section Grenat, les ultras du SFC, qui ont pu fêter leurs 35 ans d’existence dans la plus grande liesse.

Servette a su en profiter. Il reste deuxième du classement. Les Grenat creuse même l’écart avec Lucerne en tout cas, battu par GC. Une place européenne se précise plus que jamais pour Servette et c’est mérité.



Servette – Sion 5-0 (3-0) Stade de Genève, 14 188 spectateurs. Arbitre: U. Schnyder. Buts: 5e Pflücke 1-0; 8e Kutesa 2-0; 9e Clichy 3-0; 70e Stevanovic 4-0; 85e pen. Crivelli 5-0. Servette: Frick; Mbabu (78e Diallo), Vouilloz, Severin, Baron; Cognat (83e Valls), Clichy; Stevanovic, Kutesa (66e Rodelin), Pflücke (78e Fofana); Bedia (66e Crivelli). Sion: Safarikas; Baltazar, Saintini (46e Ziegler), Schmied, Cavaré (46e Lavanchy); Sio, Cyprien, Zuffi (46e Iapichino),Bua; Karlen, Balotelli (46e Araz). Avertissements: 29e Karlen (jeu dur), 33e Baltazar (antijeu).