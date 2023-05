Super League: Servette gagne à Grasshopper et reste deuxième

Servette s’est imposé dimanche à Zurich contre Grasshopper (2-3) et conserve ainsi la deuxième place du classement de Super League, avec un point d’avance sur Lugano et deux sur Lucerne, à quatre journées de la fin du championnat.

Ce sont pourtant les Zurichois qui ont ouvert la marque dès la 7e minute. Un ballon récupéré en défense a permis à GC de se projeter rapidement vers l’avant et Renat Dadashov a parfaitement servi Meritan Shabani dans les 16 mètres genevois. L’Allemand a alors mystifié la défense et le gardien Jérémy Frick d’un petit crochet pour inscrire le 1-0.

Stevanovic voit double

Mais les hommes d’Alain Geiger veulent cette deuxième place du classement et les points valent cher en cette fin de championnat. Ils ont alors pressé et, sur un coup franc botté par Patrick Pflücke, la défense zurichoise s’est un peu embrouillée laissant Yoan Severin seul à trois mètres pour tromper le gardien de GC André Moreira et égaliser (40e).

Bâle finit à huit contre Zurich

Enfin à Bâle, Zurich l’a emporté 0-2 contre des hôtes réduits à 10 dès la 85e minute. Simic, sur penalty, a marqué le 0-1 (91e) et Mathew a scellé le score, à la 94e. Une fin de rencontre houleuse où Xhaka et Burger ont aussi vu rouge, aux 97e et 113e minutes! Bâle reste 5e du classement et Zurich (8e) prend six points d’avance sur Sion, dernier.