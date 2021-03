La tête salvatrice de Kyei

Eux, en revanche, les enchaînaient. Entre la 11e et la 13e, Imeri et Kyei passaient tout près d’ouvrir le score. Ce n’était que partie remise. Trois fois buteurs sur corner lors du dernier match, les Genevois trouvaient cette fois la mire sur coup franc. Valls déposait le ballon sur la tête de Kyei au deuxième poteau. L’attaquant français plaçait le cuir dans le petit filet opposé et inscrivait son neuvième but de la saison en C hampionnat (29e).