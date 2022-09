Football: Servette Chênois a pris sa revanche sur Zurich

Servette Chênois retrouvait le FC Zurich dames, samedi soir, dans le cadre de la deuxième journée de Super League. Avant la rencontre, la question était de savoir si les Genevoises avaient digéré leur défaite aux tirs au but en finale du dernier championnat face à ces mêmes Zurichoises.

Pourtant, devant leur public, les filles du FCZ menaient 2-0 à la mi-temps grâce à des buts de Nadine Riesen (8e) et Fabienne Humm, sur penalty (42e).

4 buts en 10 minutes

Mais au retour des vestiaires, ce sont de toutes autres Servettiennes qui sont entrées sur le terrain. Et cela s’est rapidement confirmé puisqu’en dix minutes elles ont retourné la situation.

Cela a commencé à la 54e avec un but de Kattalin Stahl, puis Agata y est allée de son doublé (59e et 62e sur penalty) pour donner l’avantage aux Genevoises. Et c’est finalement Bidas (64e) qui a scellé le score.